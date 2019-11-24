В ITF ответили на предложение Джоковича объединить Кубок Дэвиса и ATP Cup
Исполнительный директор ITF Келли Фейвезер прокомментировал слова серба Новака Джоковича, который предложил объединить два командных турнира — Кубок Дэвиса и ATP Cup.
«Очевидно, что мы должны прислушиваться к мнению каждой из высказывающихся сторон. Надеюсь, слова Новака откроют двери для обсуждения такой возможности с АТР.
Согласитесь, ещё бы было невероятно устроить совместный чемпионат мира, который объединил бы и мужские, и женские команды», — цитирует Фейвезера Tennis World USA.
Ранее Фейвезер заявил, что Кубок Дэвиса в обновлённом формате рассчитывает на прибыль по итогам турнира лишь через три года. Сегодня состоится финал командных соревнований, в котором сыграют сборные Испании и Канады.
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