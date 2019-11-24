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Баутиста-Агут рассказал об эмоциях от победы над Оже-Альяссимом в финале КД

Баутиста-Агут рассказал об эмоциях от победы над Оже-Альяссимом в финале КД
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут прокомментировал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в первом матче финала Кубка Дэвиса. Встреча завершилась со счётом 7:6 (6:3), 6:3. Эта победа вывела испанцев вперёд в финале Кубка Дэвиса. Баутиста-Агут присоединился к команде спустя несколько дней после смерти его отца.

«На корте были особые эмоции и чувства. Я просто хотел выйти и показать свой максимум, полностью выложиться. Я очень счастлив, что смог принести первое очко сборной Испании», — цитирует испанца Eurosport.

Далее состоится ещё один одиночный матч: первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым. В случае победы Надаля сборная Испании выиграет Кубок Дэвиса.

Если же Шаповалов сравняет счёт, то всё решится в парном матче. На него пока заявлены Вашек Поспишил/Денис Шаповалов и Фелисьяно Лопес/Марсель Гранольерс.

Баутиста-Агут вывел сборную Испании вперёд в финале Кубка Дэвиса
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