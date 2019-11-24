Баутиста-Агут рассказал об эмоциях от победы над Оже-Альяссимом в финале КД

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут прокомментировал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в первом матче финала Кубка Дэвиса. Встреча завершилась со счётом 7:6 (6:3), 6:3. Эта победа вывела испанцев вперёд в финале Кубка Дэвиса. Баутиста-Агут присоединился к команде спустя несколько дней после смерти его отца.
«На корте были особые эмоции и чувства. Я просто хотел выйти и показать свой максимум, полностью выложиться. Я очень счастлив, что смог принести первое очко сборной Испании», — цитирует испанца Eurosport.
Далее состоится ещё один одиночный матч: первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым. В случае победы Надаля сборная Испании выиграет Кубок Дэвиса.
Если же Шаповалов сравняет счёт, то всё решится в парном матче. На него пока заявлены Вашек Поспишил/Денис Шаповалов и Фелисьяно Лопес/Марсель Гранольерс.
- 24 ноября 2019
-
23:22
-
23:20
-
23:20
-
22:11
-
22:11
-
21:12
-
20:54
-
20:28
-
20:11
-
19:27
-
18:39
-
18:33
-
18:07
-
17:56
-
17:45
-
16:44
-
15:41
-
15:15
-
14:00
-
13:15
-
13:08
-
12:38
-
12:32
-
11:53
-
11:25
-
10:35
-
10:24
-
09:55
-
09:53
-
09:27
-
00:37
-
00:27
- 23 ноября 2019
-
23:47
-
23:37
-
22:57