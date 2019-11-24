Надаль обыграл Шаповалова и принёс Испании победу в Кубке Дэвиса

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в финале Кубка Дэвиса победил канадца Дениса Шаповалова. Эта победа принесла сборной Испании чемпионский титул. Ранее Роберто Баутиста-Агут обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.

Матч Надаль — Шаповалов завершился со счётом 6:3, 7:6 (9:7). Продолжительность матча составила 1 час 57 минут. Надаль сделал 7 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. Его соперник 4 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этого матча.

В полуфинале сборная Испании победила сборную Великобритании, а Канада — сборную России. В 2019 году турнир впервые проводится с использованием нового формата, который напоминает регламент проведения чемпионата мира по футболу.