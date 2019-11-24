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Испания в шестой раз выиграла Кубок Дэвиса, пять побед были домашними

Испания в шестой раз выиграла Кубок Дэвиса, пять побед были домашними
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Сборная Испании в шестой раз стала победителем Кубка Дэвиса. В финале Кубка Дэвиса – 2019 испанцы в двух матчах победили канадцев. При этом сборная Испании пять раз выигрывала турнир, когда он проходил у них в стране.

В 2019 году в финале победу хозяевам принесли Роберто Баутиста-Агут и Рафаэль Надаль. Сперва Баутиста-Агут обыграл Феликса Оже-Альяссима со счётом 7:6 (6:3), 6:3, а затем Надаль нанёс поражение Денису Шаповалову со счётом 6:3, 7:6 (9:7). «Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этого матча.

В результате командам не пришлось проводить третий поединок, который должен был проходить в паре.

В полуфинале сборная Испании победила сборную Великобритании, а Канада — сборную России. В 2019 году турнир впервые проводится с использованием нового формата, который напоминает регламент проведения чемпионата мира по футболу. Все полуфиналисты автоматически квалифицировались в финальную часть турнира 2020 года.

Надаль обыграл Шаповалова и принёс Испании победу в Кубке Дэвиса
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