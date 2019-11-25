Надаль — о победе в Кубке Дэвиса: это незабываемый момент, я безмерно счастлив

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу своей сборной в финале Кубка Дэвиса над командой Канады. Надаль в решающем матче победил в двух сетах канадца Дениса Шаповалова со счётом 6:3, 7:6 (9:7). До этого Роберто Баутиста-Агут нанёс поражение Феликсу Оже-Альяссиму со счётом 7:6 (7:3), 6:3. В результате третий, парный матч, не потребовался.

«Эта неделя была невероятной. Нам пришлось пройти через многое. Отец Роберто ушёл в мир иной, Марсель Гранольерс вчера травмировал спину. Пабло Карренья-Буста получил травму в одиночном матче. В общем, многое произошло.

Но я безмерно счастлив, честно. Это незабываемый момент на этом великолепном стадионе. Трибуны были невероятны, я даже не нахожу слов, чтобы их поблагодарить! Всех! Командный дух принёс победу, мы упорно бились», — сказал Надаль после матча.