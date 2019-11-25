Рекордсмен ATP назвал Надаля супергероем
Испанский теннисист Фелисьяно Лопес оценил вклад Рафаэля Надалю в победу сборной Испании в Кубке Дэвиса 2019 года. В финале испанцы обыграли канадцев со счётом 2-0. Надаль принёс победное очко, одолев Дениса Шаповалова со счётом 6:3, 7:6 (9:7).
«Есть вещи, которые ты не можешь описать словами. То, что Рафа сделал в парном матче в полуфинале, а затем в финале с Шаповаловым, может только он. Если спросите моего мнения, я скажу, что Надаль — супергерой. Он делает то, что другим не под силу. Он великолепный человек и выдающийся теннисист», — приводит слова Лопеса AFP.
На минувшей неделе Фелисьяно установил рекорд ATP, потерпев 445-е поражение в карьере. По этому показателю испанец превзошёл рекорд француза Фабриса Санторо (444 поражения).
Капитан сборной Испании: Надаль инопланетянин или нет?
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