Тарпищев о выступлении России в Кубке Дэвиса: мы каждый матч проводили на крови

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил выступление сборной России в Кубке Дэвиса. Российская команда дошла до полуфинала, где уступила Канаде со счётом 1-2.
«Приехал бы наш Даниил Медведев после Лондона, но ведь его нужно было бы вернуть в форму. Конечно, мы могли бы его использовать в полуфинале. Но было понятно, что нам выиграть этот розыгрыш будет сложно. Каждый матч мы проводили на крови, на борьбе, на самоотверженности, на стрессе. Но ребята молодцы, справились. Для выхода в финал не хватило чуть-чуть. Но эмоции самые положительные. Карен Хачанов – молодец! Андрей Рублёв – молодец! Оба молодцы. Они в равной степени подарили нам этот результат. У нас есть команда!
Вообще, мне старый регламент больше по душе в силу того, что шло развитие регионов. Мы привлекали болельщиков, имел место воспитательный момент. А в Испании как было? На своих — полные трибуны, а на остальных – так, полупустые. То есть стоит вопрос смотрибельности, привлечения масс. То есть человеческий фактор терять никак нельзя. Вот будет коммерческий турнир в Австралии, где капитан Марат Сафин. Там правят бал игроки. Есть ещё Laver Сup. Но ведь надо понимать, что все теннисисты не будут играть всё подряд! Итоговый турнир стоит впритык к Кубку Дэвиса – это тоже не очень разумно. Не всем же правят деньги!" — цитирует Тарпищева РИА «Новости».
Победителем Кубка Дэвиса стала сборная Испании.
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