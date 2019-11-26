Маррей признался, что был знаком с убийцей

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей в документальном фильме Amazon рассказал, что находился в школе Дайнблена, в которой в 1996 году произошло массовое убийство. Местный житель Томас Хэмилтон ворвался в спортзал, расстрелял 16 детей и одного учителя, а затем покончил с собой. Энди вместе с братом Джейми в это время находились на уроках.

Маррей ранее лишь кратко упомянул трагедию в Данблейне в программе BBC в 2013 году, но никогда не говорил о том, насколько хорошо он знал убийцу. По словам теннисиста, он посещал организованные Хэмилтоном детские клубы и даже ездил с ним в одной машине.

«Вы недавно спросили меня, почему теннис так важен для меня. Конечно, со мной было то, что произошло в Данблейне, когда мне было где-то девять. Я уверен, что всем детям было сложно пережить это по разным причинам. Что мы знали этого парня, ходили в его детский клуб, мы ездили в одной машине», — цитирует Маррея Daily Mail.

Энди также рассказал, что спустя год после случившегося его родители развелись.

«Это было трудное время для нас. Видеть это и не совсем понимать, что происходит. А потом, через 6-12 месяцев, мой брат уехал из дома. Он отправился играть в теннис в Кембридже. Конечно, раньше всё делали вместе. Когда он уехал, мне было очень трудно. Я чувствую, что теннис — это в некотором смысле спасение для меня», — признался британец.



Премьера фильма об Энди Маррее состоится 29 ноября.