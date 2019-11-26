Встреча Андрееску и Халеп — пятая в списке лучших матчей года по версии WTA

WTA продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе будут названы лучшие поединки года на турнирах, не относящихся к категории «Большого шлема».

Пятое место заняла встреча канадки Бьянки Андрееску с представительницей Румынии Симоной Халеп на групповом этапе Итогового турнира WTA в Шэньчжэне (Китай). 28-летняя румынка одержала победу в трёх сетах — 3:6, 7:6(8:6), 6:3, отыграв матчбол на тай-брейке второй партии.



Победительницей соревнований в Шэньчжэне стала первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти, обыгравшая в финальном матче украинку Элину Свитолну.



Халеп завершила сезон в качестве четвёртой ракетки мира. Бьянка Андрееску в настоящее время располагается на пятой строчке рейтинга WTA.