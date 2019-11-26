Мугуруса: Надаль — сверхчеловек, но победа в КД — не только его заслуга

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поделилась впечатлениями от победы соотечественников на Кубке Дэвиса, а также рассказала, на что рассчитывает на Олимпиаде 2020 года в Токио.

«Надаль — всегда лидер. Можно сказать, сверхчеловек. Но это командный турнир. Он сделал серьёзный вклад, однако эта победа — заслуга каждого игрока.

Олимпиада — особенное соревнование для всех спортсменов. Надеюсь, у меня всё получится и я войду в состав сборной. Выигрыш олимпийской медали — одно из самых значимых событий для любого спортсмена», — приводит слова Мугурусы Efe.com.

Ранее стало известно, что Мугуруса в 2020 году будет работать с бывшей испанской теннисисткой, чемпионкой Уимблдона 1994 года Кончитой Мартинес.