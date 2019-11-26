Мугуруса: Надаль — сверхчеловек, но победа в КД — не только его заслуга
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поделилась впечатлениями от победы соотечественников на Кубке Дэвиса, а также рассказала, на что рассчитывает на Олимпиаде 2020 года в Токио.
«Надаль — всегда лидер. Можно сказать, сверхчеловек. Но это командный турнир. Он сделал серьёзный вклад, однако эта победа — заслуга каждого игрока.
Олимпиада — особенное соревнование для всех спортсменов. Надеюсь, у меня всё получится и я войду в состав сборной. Выигрыш олимпийской медали — одно из самых значимых событий для любого спортсмена», — приводит слова Мугурусы Efe.com.
Ранее стало известно, что Мугуруса в 2020 году будет работать с бывшей испанской теннисисткой, чемпионкой Уимблдона 1994 года Кончитой Мартинес.
Мугуруса возобновит сотрудничество с Мартинес в новом сезоне
- 26 ноября 2019
-
20:44
-
20:03
-
19:32
-
18:29
-
16:13
-
15:43
-
15:14
-
14:51
-
12:05
-
11:00
-
10:39
-
09:17
-
08:57
-
01:00
- 25 ноября 2019
-
21:23
-
20:58
-
18:34
-
16:18
-
15:35
-
14:48
-
13:25
-
12:54
-
12:03
-
11:12
-
10:27
-
09:42
-
09:08
-
08:24
-
08:21
-
01:02
-
00:19
- 24 ноября 2019
-
23:50
-
23:22
-
23:20
-
23:20
Партнерский контент