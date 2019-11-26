Медведев номинирован на приз как самый прогрессирующий игрок года по версии ATP
Российский теннисист Даниил Медведев оказался в списке номинантов на звание самого прогрессирующего игрока 2019 года по версии ATP, информирует пресс-служба организации.
Помимо 23-летнего уроженца Москвы, награду могут завоевать также представитель Канады Феликс Оже-Альяссим, итальянец Маттео Берреттини и Стефанос Циципас из Греции.
В номинации на звание лучшего игрока года, который вернулся в строй после серьёзной травмы, за победу поборются россиянин Андрей Рублёв, британец Энди Маррей, француз Жо-Вильфрид Цонга и швейцарец Стэн Вавринка.
Обладатели наград станут известны в декабре.
В этом сезоне Медведев выиграл турниры в Софии, Санкт-Петербурге, «Мастерсы» в Цинциннати (США) и Шанхае (Китай), а также дошёл до финала US Open.
Ватутин поднялся на две строчки в рейтинге ATP, Медведев — пятый
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