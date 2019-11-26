Медведев номинирован на приз как самый прогрессирующий игрок года по версии ATP

Российский теннисист Даниил Медведев оказался в списке номинантов на звание самого прогрессирующего игрока 2019 года по версии ATP, информирует пресс-служба организации.



Помимо 23-летнего уроженца Москвы, награду могут завоевать также представитель Канады Феликс Оже-Альяссим, итальянец Маттео Берреттини и Стефанос Циципас из Греции.

В номинации на звание лучшего игрока года, который вернулся в строй после серьёзной травмы, за победу поборются россиянин Андрей Рублёв, британец Энди Маррей, француз Жо-Вильфрид Цонга и швейцарец Стэн Вавринка.

Обладатели наград станут известны в декабре.

В этом сезоне Медведев выиграл турниры в Софии, Санкт-Петербурге, «Мастерсы» в Цинциннати (США) и Шанхае (Китай), а также дошёл до финала US Open.