Надаль и Димитров проведут выставочный матч в Атланте

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и болгарский теннисист Григор Димитров договорились сыграть выставочный матч. Он состоится 2 марта 2020 года в Атланте (США), информирует AJC.
Встреча пройдёт на арене Infinite Energy, которая вмещает 13 тысяч зрителей. Стоимость билетов стартует от $ 75.
Ранее стало известно, что 7 февраля в Кейптауне (ЮАР) Надаль сразится с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» Роджером Федерером. Ожидается, что матч, организованный благотворительным фондом швейцарского теннисиста, должно посетить рекордное количество зрителей.
Напомним, в этом сезоне Надаль помог сборной Испании выиграть Кубок Дэвиса. В финале, который состоялся в Мадриде, испанцы победили Канаду со счётом 2-0. Рафаэль принёс своей команде решающее очко, обыграв Дениса Шаповалова.
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