Надаль начал 200-ю неделю в качестве лидера рейтинга ATP

Испанец Рафаэль Надаль начал 200-ю неделю на вершине рейтинга АТР.

33-летний спортсмен стал шестым теннисистом, который провёл 200 или более недель на первом месте. Ранее такого результата достигли Джимми Коннорс (268), Иван Лендл (270), Новак Джокович (275), Пит Сампрас (286) и Роджер Федерер (310).

Сезон 2019 года стал девятым, по ходу которого Надаль провёл хотя бы неделю на первом месте рейтинга ATP.

Ранее Надаль помог сборной Испании выиграть Кубок Дэвиса. В финале, который состоялся в Мадриде, испанцы победили Канаду со счётом 2-0.Рафаэль принёс своей команде решающее очко, обыграв Дениса Шаповалова — 6:3, 7:6 (9:7).

Напомним, на Кубке Дэвиса — 2019 Надаль превзошёл результат россиянина Андрея Рублёва в одиночных матчах.