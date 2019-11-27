Появился аккаунт, где восхищаются красотой рук Медведева. Даниил в недоумении
Российский теннисист Даниил Медведев обратил внимание на появление в «Твиттере» аккаунта, в котором восхищаются красотой его рук.
В микроблоге размещено несколько постов с фотографиями 23-летнего спортсмена. Владелец аккаунта считает, что у уроженца Москвы самые красивые руки среди всех теннисистов ATP.
Медведев удивился, когда узнал о существовании такого микроблога. Пока там только два подписчика.
Ранее Даниил оказался в списке номинантов на звание самого прогрессирующего игрока 2019 года по версии ATP. Помимо россиянина награду могут завоевать представитель Канады Феликс Оже-Альяссим, итальянец Маттео Берреттини и Стефанос Циципас из Греции.
Медведев завершил сезон на пятом месте в рейтинге ATP.
Медведев номинирован на приз как самый прогрессирующий игрок года по версии ATP
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