Нисикори: через две-три недели начну нормально бить по мячу

Японский теннисист Кей Нисикори рассказал, как проходит его восстановление после травмы локтя. Спортсмену удалили два костяных нароста. По этой причине 29-летний Нисикори досрочно завершил сезон в октябре.

«Восстановление идёт нормально. Через две-три недели начну нормально бить по мячу. Надеюсь сыграть на Australian Open. Однако из-за этого не буду перенапрягаться», — цитирует Нисикори Tennis World USA.

Ранее стало известно, что Кей, скорее всего, пропустит домашние Олимпийские игры-2020 в Токио. Бронзовый призёр Олимпиады в Рио не выполнил норматив для участия в международных стартах. Для выполнения олимпийского норматива теннисисту необходимо в течение олимпийского цикла трижды сыграть за сборную. У Нисикори такой матч пока один. Учитывая, что он не попал в заявку национальной команды на Кубок Дэвиса, у него более не будет возможности получить два вызова в сборную.