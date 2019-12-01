Нисикори: через две-три недели начну нормально бить по мячу

Японский теннисист Кей Нисикори рассказал, как проходит его восстановление после травмы локтя. Спортсмену удалили два костяных нароста. По этой причине 29-летний Нисикори досрочно завершил сезон в октябре.
«Восстановление идёт нормально. Через две-три недели начну нормально бить по мячу. Надеюсь сыграть на Australian Open. Однако из-за этого не буду перенапрягаться», — цитирует Нисикори Tennis World USA.
Ранее стало известно, что Кей, скорее всего, пропустит домашние Олимпийские игры-2020 в Токио. Бронзовый призёр Олимпиады в Рио не выполнил норматив для участия в международных стартах. Для выполнения олимпийского норматива теннисисту необходимо в течение олимпийского цикла трижды сыграть за сборную. У Нисикори такой матч пока один. Учитывая, что он не попал в заявку национальной команды на Кубок Дэвиса, у него более не будет возможности получить два вызова в сборную.
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