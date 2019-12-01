Цириак — Пике: будешь учить меня теннису? Тогда бей пенальти головой!

Победитель Открытого чемпионата Франции 1970 года в парном разряде, директор «Мастерса» в Мадриде Ион Цириак в очередной раз раскритиковал изменение формата Кубка Дэвиса. Цириак призвал защитника «Барселоны» Жерара Пике, который выступил одним из инициаторов и спонсоров изменения формата, не лезть в теннис.
«Где контракт (со спонсорами, которых представляет Пике. — Прим. «Чемпионата»)? Я хочу его увидеть. Где банковские гарантии на 25 лет? Кто знает, каким будет курс доллара в 2040 году?
Организаторы хотят играть в Мадриде. Чтобы 18 команд играли в одном месте. У нас было всего четыре раздевалки, две из них сделал я. А команд у нас 18!
Как можно играть финал Кубка Дэвиса на стадионе, рассчитанном на 1,5 тыс. человек?!
Пике — хороший парень. Но я болею за настоящую команду, за «Реал», а не за «Барселону». Я сказал Пике: «Я ценю тебя, но тогда сделай предложение ФИФА, чтобы пенальти били головой. Давай, бей головой. Будет зрелищно! И ты будешь учить меня теннису?» — цитирует Цириака Gsp.ro.
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