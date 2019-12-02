Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Семикратный чемпион ТБШ: Кирьосу нужно научиться закрывать рот

Семикратный чемпион ТБШ: Кирьосу нужно научиться закрывать рот
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде, экс первая ракетка мира австралиец Джон Ньюкомб оценил ситуацию с соотечественником Ником Кирьосом, который в сентябре был условно отстранён от тенниса на 16 недель за выходки в матче с россиянином Кареном Хачановым на турнире в Цинциннати.

«Я не могу говорить за Кирьоса, но мне было бы тяжело ощущать груз дисквалификации. Ему нужно просто научиться закрывать рот.

Здорово, что он сыграл в Кубке Дэвиса, но его травмы тревожат. Дело касается мест соединения мышц и суставов, кажется, эта проблема никуда не исчезла. В Кубке Дэвиса он провёл только четыре сета в одиночном разряде, и его плечо сразу же дало о себе знать. С такой травмой сложно выходить на корт и много тренироваться. На Australian Open пять сетов станут сложной задачей для него", — приводит слова Ньюкомба The West Australian.

Стало известно, почему Кирьос пропустил четвертьфинал Кубка Дэвиса с Канадой
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019