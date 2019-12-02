Семикратный чемпион ТБШ: Кирьосу нужно научиться закрывать рот

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде, экс первая ракетка мира австралиец Джон Ньюкомб оценил ситуацию с соотечественником Ником Кирьосом, который в сентябре был условно отстранён от тенниса на 16 недель за выходки в матче с россиянином Кареном Хачановым на турнире в Цинциннати.

«Я не могу говорить за Кирьоса, но мне было бы тяжело ощущать груз дисквалификации. Ему нужно просто научиться закрывать рот.

Здорово, что он сыграл в Кубке Дэвиса, но его травмы тревожат. Дело касается мест соединения мышц и суставов, кажется, эта проблема никуда не исчезла. В Кубке Дэвиса он провёл только четыре сета в одиночном разряде, и его плечо сразу же дало о себе знать. С такой травмой сложно выходить на корт и много тренироваться. На Australian Open пять сетов станут сложной задачей для него", — приводит слова Ньюкомба The West Australian.