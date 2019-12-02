Семикратный чемпион ТБШ: Кирьосу нужно научиться закрывать рот

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде, экс первая ракетка мира австралиец Джон Ньюкомб оценил ситуацию с соотечественником Ником Кирьосом, который в сентябре был условно отстранён от тенниса на 16 недель за выходки в матче с россиянином Кареном Хачановым на турнире в Цинциннати.
«Я не могу говорить за Кирьоса, но мне было бы тяжело ощущать груз дисквалификации. Ему нужно просто научиться закрывать рот.
Здорово, что он сыграл в Кубке Дэвиса, но его травмы тревожат. Дело касается мест соединения мышц и суставов, кажется, эта проблема никуда не исчезла. В Кубке Дэвиса он провёл только четыре сета в одиночном разряде, и его плечо сразу же дало о себе знать. С такой травмой сложно выходить на корт и много тренироваться. На Australian Open пять сетов станут сложной задачей для него", — приводит слова Ньюкомба The West Australian.
- 2 декабря 2019
-
11:16
-
10:16
-
09:00
-
08:23
-
08:16
-
00:40
-
00:07
- 1 декабря 2019
-
23:48
-
21:53
-
19:19
-
18:09
-
16:17
-
14:31
-
12:01
-
10:45
-
09:24
-
00:46
- 30 ноября 2019
-
22:21
-
21:55
-
21:44
-
20:19
-
13:28
-
10:54
-
10:17
-
00:52
- 29 ноября 2019
-
23:40
-
21:10
-
20:16
-
14:18
-
12:57
-
12:54
-
11:59
-
11:22
-
11:04
-
10:05