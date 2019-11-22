Стало известно, почему Кирьос пропустил четвертьфинал Кубка Дэвиса с Канадой

Капитан сборной Австралии Ллейтон Хьюитт рассказал, почему Ник Кирьос не принял участие в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса с Канадой. Уроженца Канберры заменил Джон Миллман и проиграл Вашек Поспишилу со счётом 6:7 (7:9), 4:6.

«Ник проснулся утром и обнаружил проблему. Дело в его ключице. Он не мог играть. Джон вышел на корт и сделал всё, что в его силах. Конечно, мы очень расстроены вылетом», — приводит слова Хьюитта The Guardian.



Австралиец Алекс де Минор победил Дениса Шаповалова со счётом 3:6, 6:3, 7:5. Судьба противостояния решалась в парной встрече. Поспишил и Шаповалов обыграли Джордана Томпсона и Джона Пирса — 6:4, 6:4. Сборная Канады стала первым полуфиналистом Кубка Дэвиса и сыграет либо с Россией, либо с Сербией.