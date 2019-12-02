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Двукратная чемпионка ОИ: бесит, когда Федерера спрашивают о завершении карьеры

Двукратная чемпионка ОИ: бесит, когда Федерера спрашивают о завершении карьеры
Теннис / ATP 0

Двукратная олимпийская чемпионка, 24-летняя американская горнолыжница Микаэла Шиффрин рассказала об отношении к 20-кратному победителю турниров «Большого шлема» швейцарцу Роджеру Федереру.

«Меня бесит, когда люди спрашивают Федерера о том, когда он завершит карьеру. Он отлично себя чувствует, играет здорово. Он уйдёт из тенниса тогда, когда сам захочет. Наслаждайтесь, пока он ещё на вершине. Меня мотивирует то, как он продолжает получать удовольствие от игры, несмотря на возраст. Он столь многое уже сделал, но всё ещё так сильно любит игру.

Федерер — великий, один из моих кумиров. Он невероятный спортсмен и потрясающий человек», — приводит слова Шиффрин Ski Actu.

38-летний швейцарец в 2019 году выиграл турниры в Дубае, Майами, Галле и Базеле. Федерер завершит год на третьей строчке рейтинга ATP.

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