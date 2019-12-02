Осака получила в подарок куртку со своим портретом. Видео

Японская теннисистка Наоми Осака получила в подарок от известного бренда Levi’s бомбер с собственным портретом.
«Наоми, надеемся, ты оценишь эксклюзивный бомбер. Твои друзья из Levi’s», — говорится в записке, которая были приложена к подарку.
Напомним, последним турниром, в котором сыграла Осака, был Итоговый чемпионат WTA. Японке пришлось сняться в ходе соревнований в Шэньчжэне (Китай) из-за травмы плеча.
Ранее стало известно, что Осака заявилась на первый турнир сезона-2020 в Брисбене (Австралия). Кроме неё в заявочный лист попали ещё пять спортсменок из топ-10 — австралийка Эшли Барти (1), чешка Каролина Плишкова (2), украинка Элина Свитолина (6), представительница Чехии Петра Квитова (7) и голландка Кики Бертенс (9). Действующей победительницей соревнований является Плишкова.
Запись доступна на странице Осаки в «Твиттере».
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