Тарпищев сообщил, где Кубок Кремля может пройти в 2020 году

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что турнир «Кубок Кремля» в 2020 году, скорее всего, вновь состоится в ледовом дворце «Крылатское».

На протяжении многих лет соревнования проводились в спортивном комплексе «Олимпийский», однако после его закрытия на ремонт в 2019 году турнир состоялся в «Крылатском».

«Думаю, Кубок Кремля в следующем году останется там же, потому что реально найти сегодня новое место сложно», — приводит слова Тарпищева РИА «Новости».

В 2019 году у мужчин победу на Кубке Кремля одержал россиянин Андрей Рублёв, у женщин — представительница Швейцарии Белинда Бенчич.