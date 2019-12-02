Тарпищев сообщил, где Кубок Кремля может пройти в 2020 году
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что турнир «Кубок Кремля» в 2020 году, скорее всего, вновь состоится в ледовом дворце «Крылатское».
На протяжении многих лет соревнования проводились в спортивном комплексе «Олимпийский», однако после его закрытия на ремонт в 2019 году турнир состоялся в «Крылатском».
«Думаю, Кубок Кремля в следующем году останется там же, потому что реально найти сегодня новое место сложно», — приводит слова Тарпищева РИА «Новости».
В 2019 году у мужчин победу на Кубке Кремля одержал россиянин Андрей Рублёв, у женщин — представительница Швейцарии Белинда Бенчич.
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