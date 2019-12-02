Медведев признан лучшим теннисистом года в России
На 26-й ежегодной национальной теннисной премии «Русский кубок» Даниил Медведев был признан лучшим теннисистом года в России.
В 2018 году награда досталась Карену Хачанову.
В номинации «Команда года» победителем стала мужская сборная России, которая дошла до полуфинала Кубка Дэвиса, где проиграла команде Канады. Лучшим теннисным клубом был признан СК «Балашиха». В номинации «Легенда» победил Александр Метревели, передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
Премия «Русский кубок» вручается с 1994 года.
В этом сезоне Медведев выиграл турниры в Софии, Санкт-Петербурге, «Мастерсы» в Цинциннати (США) и Шанхае (Китай), а также дошёл до финала US Open. На текущий момент уроженец Москвы является пятой ракеткой мира.
Медведев и Надаль сыграют на турнире в Барселоне
Габашвили поднялся на одну строчку в рейтинге ATP, Медведев — пятый
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