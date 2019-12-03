Бывшая шестая ракетка мира Суарес-Наварро сделала каминг-аут

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро объявила о нетрадиционной сексуальной ориентации. Бывшая шестая ракетка мира опубликовала фотографию с физиотерапевтом и учителем йоги Мартой. На снимке девушки обнимаются, а подпись к фотографии не позволяет усомниться в послании испанки.

«Проживайте жизнь с теми, кто даёт вам жизнь», — написала испанская теннисистка.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Суарес-Наварро.

В 2019 году 31-летняя Суарес-Наварро добралась до 1/8 финала Уимблдона, где уступила будущей финалистке турнира Серене Уильямс — 2:6, 2:6. В первом круге Открытого чемпионата США по теннису она снялась в ходе встречи с представительницей Венгрии Тимей Бабош. Испанка была оштрафована на $ 40 тыс. за то, что «не прикладывала должных усилий на корте».