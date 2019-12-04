Победа Азаренко в матче со Свитолиной названа одной из главных сенсаций года

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе будут определены главные сенсации года. Четвёртое место заняла победа представительницы Беларуси Виктории Азаренко в матче второго круга турнира в Риме (Италия) с украинкой Элиной Свитолиной со счётом 4:6, 6:1, 7:5.
Виктория на момент встречи занимала 67-ю строчку рейтинга WTA, а Элина являлась седьмой ракеткой мира. Белорусская теннисистка на турнире в Риме дошла до четвертьфинала, где проиграла чешке Каролине Плишковой со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 2:6.
Бывшая первая ракетка мира Азаренко не выигрывала титулы на турнирах WTA с 2016 года. Свитолина в завершившемся сезоне также не завоевала ни одного трофея.
В рейтинге WTA Азаренко располагается на 50-й позиции, Свитолина — на шестой.
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