Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Победа Азаренко в матче со Свитолиной названа одной из главных сенсаций года

Победа Азаренко в матче со Свитолиной названа одной из главных сенсаций года
Теннис / WTA 0

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе будут определены главные сенсации года. Четвёртое место заняла победа представительницы Беларуси Виктории Азаренко в матче второго круга турнира в Риме (Италия) с украинкой Элиной Свитолиной со счётом 4:6, 6:1, 7:5.

Виктория на момент встречи занимала 67-ю строчку рейтинга WTA, а Элина являлась седьмой ракеткой мира. Белорусская теннисистка на турнире в Риме дошла до четвертьфинала, где проиграла чешке Каролине Плишковой со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 2:6.

Бывшая первая ракетка мира Азаренко не выигрывала титулы на турнирах WTA с 2016 года. Свитолина в завершившемся сезоне также не завоевала ни одного трофея.

В рейтинге WTA Азаренко располагается на 50-й позиции, Свитолина — на шестой.

Поражение первой ракетки мира в Торонто вошло в список главных сенсаций года
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019