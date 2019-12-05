Поражение Федерера на Australian Open — главная сенсация сезона на ТБШ

ATP на своём официальном сайте продолжает подводить итоги сезона. В этот раз пресс-служба тура назвала пять самых сенсационных результатов года в мужском одиночном разряде на турнирах «Большого шлема».
Первое место заняла победа греческого теннисиста Стефаноса Циципаса в матче со швейцарцем Роджером Федерером на Australian Open со счётом 6:7 (11:13), 7:6 (7:3), 7:5, 7:6 (7:5).
Главные сенсации года в ATP-туре на турнирах «Большого шлема»
1. Стефанос Циципас (Греция) — Роджер Федерер (Швейцария) — 6:7 (11:13), 7:6 (7:3), 7:5, 7:6 (7:5). Australian Open, четвёртый круг
2. Гидо Пелья (Аргентина) — Милош Раонич (Канада) — 3:6, 4:6, 6:3, 7:6 (7:3), 8:6. Уимблдон, четвёртый круг
3. Григор Димитров (Болгария) — Роджер Федерер (Швейцария) — 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2. US Open, четвертьфинал
4. Томас Фаббьано (Италия) — Стефанос Циципас (Греция) — 6:4, 3:6, 6:4, 6:7 (8:10), 6:3. Уимблдон, первый круг
5. Пьер-Юг Эрбер (Франция) — Даниил Медведев (Россия) — 4:6, 4:6, 6:3, 6:2, 7:5. «Ролан Гаррос», первый круг.
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