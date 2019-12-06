Медведев: в теннис я попал случайно

Пятая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о своих первых шагах в теннисе.
«Я попал в теннис случайно. Занимался плаванием, когда в шесть лет увидел объявление о наборе в теннисную группу.
Не помню, что почувствовал, впервые взяв ракетку в руку, но шаг за шагом моя любовь к теннису была всё сильнее.
С Хачановым мы знакомы лет с 9-10. Мы вместе начали выступать на высоком уровне и очень радуемся успехам друг друга. Мы хотим вместе добыть трофей ATP Cup для России», — заявил Даниил в видеопредставлении команд ATP Cup.
Видео доступно в официальном «твиттере» ATP Cup.
Дебютный розыгрыш командных соревнований ATP Cup пройдёт в период с 3 по 12 января 2020 года. Соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Италии, США и Норвегии.
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