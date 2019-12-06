Каролина Возняцки завершит карьеру после Australian Open-2020

Бывшая первая ракетка мира, 29-летняя датская теннисистка Каролина Возняцки объявила, что завершит карьеру после Открытого чемпионата Австралии 2020 года.

«Я играл в теннис на профессиональном уровне с 15 лет. Это была потрясающая первая глава моей жизни. 30 титулов WTA, звание первой ракетки мира на протяжении 71 недели, победа на Итоговом чемпионате, три Олимпиады, званием знаменосца на Играх и победа на Открытом чемпионате Австралии 2018 года — я достигла всего, о чём могла мечтать.

В последние месяцы я осознала, что есть вещи, которых я хочу достичь вне корта. Свадьба с Дэвидом была одной из таких целей. Семейная жизнь вместе с путешествиями по миру и распространение информации о ревматоидном артрите — это то, что двигает меня вперёд.

Я объявляю, что завершу карьеру после Australian Open в январе. Это никак не связано со моим здоровьем, это не прощание. Я буду продолжать делиться новостями о своём увлекательном путешествии. Хочу от всего сердца поблагодарить болельщиков, моих друзей, спонсоров, мою команду, особенно моего отца, моего мужа, всю семью за поддержку. Без вас я бы никогда этого не достигла", — написала Возняцки в своём «инстаграме».

В рейтинге WTA Каролина занимает 37-ю строчку.

