Иванишевич рекомендовал на роль капитана хорватской сборной тренера Хачанова

Победитель Уимблдона 2001 года Горан Иванишевич выразил мнение, что Ведран Мартич – тренер россиянина Карена Хачанова – идеально подходит на роль капитана сборной Хорватии.
«Надеюсь, Хорватия определится с ролью капитана на Кубок Дэвиса как можно скорее. Иван Любичич и я не являемся подходящими кандидатами на эту должность в настоящее время. Я пошёл на встречу с Федерацией тенниса Хорватии и предложил наилучшее из возможных решений. На мой взгляд, следующим капитаном должен стать Ведран Мартич — тренер Карена Хачанова. Он очень нравится игрокам.
Последний розыгрыш турнира был не слишком удачным, пришлось играть без Марина Чилича и Борны Чорича. Но есть и положительные моменты. Выступления Борны Гойо показали, что нам нужно инвестировать в будущих звёзд. Конечно, мне бы очень хотелось увидеть Чилича в числе участников Кубка Дэвиса. Но его возвращение не будет лёгким.
Новый формат турнира предполагает нервные тай-брейки и несколько действительно хороших матчей. Мы должны дать организаторам пару лет, чтобы всё исправить. Но сейчас могу сказать, что дебют обновлённого турнира спас Рафаэль Надаль», — приводит слова Хачанова Tennis World USA.
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