Шарапова не планирует выступать на Олимпиаде-2020

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова сыграет за команду Orange County Breakers в матчах World Team Tennis, которые состоятся в Ньюпорт-Бич (США) 28-29 июля, сообщает официальный сайт коллектива.

«Я очень рада вернуться в состав Breakers. Конкуренция в World Team Tennis всегда очень высока. С нетерпением жду возможности вновь сыграть в командном формате», — сказала Шарапова.

25 июля на Олимпийских играх в Токио (Япония) стартует теннисный турнир. Таким образом, Мария намерена пропустить Игры-2020.

Шарапова — победительница 36 турниров WTA. В World Team Tennis она выступит впервые с 2017 года. Впервые Мария приняла участие в этих соревнованиях в 2002 году в возрасте 15 лет.

Гаспарян опустилась на одну строчку в рейтинге WTA, Шарапова — 131-я