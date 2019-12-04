Испанская теннисистка впала в депрессию из-за сравнений с Шараповой

22-летняя испанская теннисистка Паула Бадоса-Хиберт призналась, что находилась в состоянии депрессии из-за повышенных ожиданий на родине.

«Когда мне было 18 лет, все думали, что я сразу же стану топ-игроком. Я была к этому не готова. Это были какие-то нереальные ожидания, и я просто была в растерянности. У меня была депрессия, я нервничала. Мне пришлось уйти в тень, чтобы добиться прогресса и стать счастливой. Я обратилась к тренеру Хави Будо, и он изменил мою жизнь», — цитирует Бадосу-Хиберт Tennis World USA.

«Ей говорили, что она станет испанской Шараповой. Это очень плохо сказалось на ней. Когда она пришла ко мне, то сказала, что не испытывает радости от игры. Она уже не хотела быть теннисисткой. Паула призналась, что плакала по три часа в день и не верила в своё будущее», — сказал Будо.

В рейтинге WTA Паула занимает 98-ю строчку.