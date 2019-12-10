Назван лучший тренер года в женском теннисе

Чешская теннисистка Петра Квитова стала обладательницей награды WТА имени Карен Кранцке, вручаемой за профессионализм, преданность игре и чувство справедливости на корте, сообщает официальный сайт организации. Двукратная победительница Уимблдона получила эту награду седьмой год подряд и восьмой всего — также она стала обладательницей этого приза в 2011 году.

Ранее эту награду, в частности, получали бельгийка Ким Клейстерс, россиянка Елена Дементьева, американка Линдсей Дэвенспорт и сербка Ана Иванович.



Канадка Габриэла Дабровски стала обладательницей приза имени первого президента WТА Пичи Келлмейер за работу на благо теннисисток.

Лучшим тренером года был назван наставник первой ракетки мира австралийки Эшли Барти Крэйг Тиззер.