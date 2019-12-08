Квитова: я больше уважаю мужчин, чем женщин

Чешская теннисистка Петра Квитова поделилась планами и целями на 2020 год. Также она рассказала, почему не хочет работать с женщинами.
«Я хочу бороться за титул на турнирах «Большого шлема». Также хотелось бы выиграть медаль на Олимпийских играх. У меня остались прекрасные воспоминания от бронзы в Рио.
Надеюсь, у меня не будет проблем со здоровьем. Я упорно работаю, у меня очень напряжённый график тренировок.
Работаю с чешскими специалистами, потому что у нас уникальная психология. Важен и язык. Да, мы все используем английский, но иногда, общаясь с тренером, тяжело понимать другой язык.
Почему не работаю с женщинами? У меня никогда не было такого желания. Думаю, мне было бы некомфортно, у меня два старших брата, я привыкла к общению с мужчинами. И в целом у меня больше уважения к мужчинам, чем к женщинам», — цитирует Квитову Tennis World USA со ссылкой на чешские СМИ.
- 8 декабря 2019
-
18:36
-
18:04
-
16:55
-
14:20
-
13:54
-
12:16
-
10:27
-
00:08
- 7 декабря 2019
-
11:39
-
10:53
-
00:39
- 6 декабря 2019
-
20:49
-
17:07
-
14:15
-
12:04
-
11:30
-
10:26
-
10:22
-
09:10
-
08:19
- 5 декабря 2019
-
21:50
-
16:20
-
15:26
-
13:58
-
12:53
-
11:22
-
10:10
-
09:54
-
08:26
-
00:50
- 4 декабря 2019
-
21:52
-
18:30
-
18:05
-
16:50
-
15:12