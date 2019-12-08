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Квитова: я больше уважаю мужчин, чем женщин

Квитова: я больше уважаю мужчин, чем женщин
Теннис / WTA 0

Чешская теннисистка Петра Квитова поделилась планами и целями на 2020 год. Также она рассказала, почему не хочет работать с женщинами.

«Я хочу бороться за титул на турнирах «Большого шлема». Также хотелось бы выиграть медаль на Олимпийских играх. У меня остались прекрасные воспоминания от бронзы в Рио.

Надеюсь, у меня не будет проблем со здоровьем. Я упорно работаю, у меня очень напряжённый график тренировок.

Работаю с чешскими специалистами, потому что у нас уникальная психология. Важен и язык. Да, мы все используем английский, но иногда, общаясь с тренером, тяжело понимать другой язык.

Почему не работаю с женщинами? У меня никогда не было такого желания. Думаю, мне было бы некомфортно, у меня два старших брата, я привыкла к общению с мужчинами. И в целом у меня больше уважения к мужчинам, чем к женщинам», — цитирует Квитову Tennis World USA со ссылкой на чешские СМИ.

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