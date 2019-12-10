Теннисист сделал предложение мисс Северная Каролина, встав на колено. Видео

Бывшая восьмая ракетка мира Джек Сок сделал предложение своей девушке, 24-летней мисс Северная Каролина Лоре Литтл.

27-летний американец предложил Литтл выйти за него замуж. Спортсмен встал на колено прямо посреди улицы во время прогулки.

«Мой человек. Биение моего сердца. Моё всё. Теперь и моя невеста. Ты делаешь меня самым счастливым парнем в мире и заставляешь чувствовать себя любимым каждый день.

Не могу описать словами всё, что я чувствую, но ты и так это знаешь. Всегда буду благодарен за то, что ты появилась в моей жизни и мне посчастливилось встретить своего лучшего друга и родственную душу. Не могу нарадоваться нашему будущему и прекрасным воспоминаниям, которые мы создадим вместе! Люблю тебя всем сердцем, Лора. Навсегда!» — написал Сок в «Инстаграме».

Видео доступно на странице Сока в «Инстаграме».