Теннисист сделал предложение мисс Северная Каролина, встав на колено. Видео

Бывшая восьмая ракетка мира Джек Сок сделал предложение своей девушке, 24-летней мисс Северная Каролина Лоре Литтл.
27-летний американец предложил Литтл выйти за него замуж. Спортсмен встал на колено прямо посреди улицы во время прогулки.
«Мой человек. Биение моего сердца. Моё всё. Теперь и моя невеста. Ты делаешь меня самым счастливым парнем в мире и заставляешь чувствовать себя любимым каждый день.
Не могу описать словами всё, что я чувствую, но ты и так это знаешь. Всегда буду благодарен за то, что ты появилась в моей жизни и мне посчастливилось встретить своего лучшего друга и родственную душу. Не могу нарадоваться нашему будущему и прекрасным воспоминаниям, которые мы создадим вместе! Люблю тебя всем сердцем, Лора. Навсегда!» — написал Сок в «Инстаграме».
Видео доступно на странице Сока в «Инстаграме».
- 10 декабря 2019
-
18:49
-
18:35
-
16:08
-
14:16
-
10:11
-
09:01
-
08:19
-
00:23
- 9 декабря 2019
-
21:53
-
21:00
-
19:38
-
12:18
-
11:28
-
09:59
-
08:47
-
08:16
-
08:06
-
08:01
-
07:59
-
00:38
- 8 декабря 2019
-
23:32
-
22:32
-
20:40
-
18:36
-
18:04
-
16:55
-
14:20
-
13:54
-
12:16
-
10:27
-
00:08
- 7 декабря 2019
-
11:39
-
10:53
-
00:39
- 6 декабря 2019
-
20:49