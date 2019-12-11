Наставник Медведева претендует на звание лучшего тренера 2019 года

ATP на своём официальном сайте огласила имена пяти специалистов, которые претендуют на награду лучшему тренеру года. В список вошли Апостолос Циципас (тренер Стефаноса Циципаса), Карлос Мойя (тренер Рафаэля Надаля), Жиль Сервара (тренер Даниила Медведева), Николас Массу (тренера Доминика Тима), Винченцо Сантопадре (тренер Маттео Берреттини).

Список номинантов составлялся тренерами, они же и определят победителя в результате голосования.

Ранее стало известно, что российский теннисист Даниил Медведев оказался в списке номинантов на звание самого прогрессирующего игрока 2019 года. Помимо 23-летнего уроженца Москвы награду могут завоевать представитель Канады Феликс Оже-Альяссим, итальянец Маттео Берреттини и Стефанос Циципас из Греции.