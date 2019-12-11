Потапова проиграла 17-летней украинке в Дубае. На турнире не осталось россиянок
Российские теннисистки не смогли пробиться в четвертьфинал турнира ITF в Дубае (ОАЭ) с призовым фондом $ 100 тыс. В поединке второго круга Анастасия Потапова, посеянная под восьмым номером, проиграла 17-летней украинке Дарье Снигур (Q) со счётом 2:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.
Анастасия 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 5 брейков.
За выход в полуфинал Снигур поспорит с Магдаленой Фрех (Q) из Польши.
Россиянка Виталия Дьяченко (7) проиграла бельгийке Гретье Миннен со счётом 3:6, 1:6. Варвара Грачёва уступила представительнице Австрии Барбаре Хаас — 6:7 (8:10), 2:6.
Три россиянки вышли во второй круг представительного турнира ITF в Дубае
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