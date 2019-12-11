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Брат Маррея раскритиковал теннисистов-одиночников, играющих в парном разряде

Брат Маррея раскритиковал теннисистов-одиночников, играющих в парном разряде
Теннис / ATP 0

Джейми Маррей, британский теннисист, выступающий в парном разряде, раскритиковал теннисистов-одиночников, которые рассматривают парные турниры лишь в качестве возможности для заработка. Брат Энди Маррея заявил, что подобная ситуация несправедлива.

«Интересно, когда одиночники играют против специалистов в парах. Смотреть на сочетание разных стилей довольно интересно. Одиночники могут выиграть, но они приходят в парный разряд с одной целью — сделать лёгкие деньги.

Просто вносишь имя в список участника любого турнира, неважно, выиграл ты или проиграл. Специалисты по парному разряду находятся в другой ситуации. Если они потерпят четыре поражения подряд, откатятся в рейтинге.

Для одиночников всё это неважно. Они смогут спокойно участвовать в турнирах. Меня эта ситуация расстраивает, она негативно сказывается на нашем теннисе», — цитирует Маррея Tennis World USA.

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