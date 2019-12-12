Свитолина рассказала о причинах сотрудничества с тренером Багдатисом

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказал, почему решила начать сотрудничество с тренером Маркосом Багдатисом.
«Багдатис — спортсмен высокого уровня, он понимает, чего мне, возможно, не хватает, какие-то мелкие нюансы, которые очень важны на таком уровне. Он может мне помочь в сложных игровых ситуациях, поскольку сам проходил через эти трудности и видит эти моменты со стороны игрока.
Маркос мне очень помогал ещё во время Итогового турнира в Сингапуре в 2018 году. Он там не находился, но я с ним общалась и его советы мне очень помогали на ментальном уровне. Уже тогда я спрашивала, не хотел бы он мне помогать как тренер, но в тот момент он ещё выступал, и это было не возможно. Я всегда хотела с ним работать. Вместе с Эндрю Беттлсом мы пришли к тому, что Багдатис – тот человек, который может мне помочь в теннисе, и я благодарна Энди, что он пошёл на этот шаг и согласился работать вместе с Маркосом.
Думаю, будут небольшие изменения в моей игре. У меня есть свой стиль игры, поэтому кардинальных перемен не будет. В принципе мой стиль тенниса очень разносторонний, с кем-то я могу играть больше в защите, с кем-то – больше в атаке. То, что нужно сделать – так это поднять свой средний уровень. Максимум 3-4 матча можно отыграть на высоком уровне, но в большинстве своем ты играешь именно на среднем уровне. Его как раз нужно улучшить и сделать более стабильным. Это наша главная задача», — приводит слова Свитолиной «Большой теннис Украины».
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