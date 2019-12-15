Медведев снялся с турнира в Абу-Даби
Российский теннисист Даниил Медведев снялся с выставочного турнира в Абу-Даби, который пройдёт 19-21 января 2020 года. Об этом сообщил журналист Lukas Zahrer в своём «твиттере».
Как сообщает источник, Медведев не сыграет на Mubadala World Tennis Championship из-за проблем с бедром. Эта травма беспокоила россиянина в конце прошлого сезона. Медведев пройдёт обследование во Франции и после этого спланирует остаток предсезонной подготовки.
Ранее Медведев стал победителем выставочного турнира в Эр-Рияде, обыграв в финальном матче итальянца Фабио Фоньини со счётом 6:2, 6:2.
Напомним, 23-летний уроженец Москвы был признан лучшим теннисистом России по итогам 2019 года. В настоящее время он является пятой ракеткой мира.
Медведев обыграл Фоньини и стал победителем выставочного турнира в Эр-Рияде
- 15 декабря 2019
-
05:01
-
03:28
-
00:27
- 14 декабря 2019
-
22:35
-
22:09
-
19:20
-
13:42
-
11:57
-
09:48
- 13 декабря 2019
-
22:48
-
20:37
-
16:47
-
13:49
-
12:18
-
11:26
-
10:09
-
09:13
- 12 декабря 2019
-
21:27
-
21:16
-
20:13
-
16:34
-
14:25
-
13:29
-
12:27
-
11:07
-
10:57
-
10:18
-
09:11
- 11 декабря 2019
-
22:16
-
21:54
-
19:10
-
18:21
-
16:13
-
14:40
-
13:52
Партнерский контент