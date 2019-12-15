Медведев снялся с турнира в Абу-Даби

Российский теннисист Даниил Медведев снялся с выставочного турнира в Абу-Даби, который пройдёт 19-21 января 2020 года. Об этом сообщил журналист Lukas Zahrer в своём «твиттере».

Как сообщает источник, Медведев не сыграет на Mubadala World Tennis Championship из-за проблем с бедром. Эта травма беспокоила россиянина в конце прошлого сезона. Медведев пройдёт обследование во Франции и после этого спланирует остаток предсезонной подготовки.

Ранее Медведев стал победителем выставочного турнира в Эр-Рияде, обыграв в финальном матче итальянца Фабио Фоньини со счётом 6:2, 6:2.

Напомним, 23-летний уроженец Москвы был признан лучшим теннисистом России по итогам 2019 года. В настоящее время он является пятой ракеткой мира.