Медведев обыграл Фоньини и стал победителем выставочного турнира в Эр-Рияде

Российский теннисист Даниил Медведев уверенно переиграл итальянца Фабио Фоньини в финальном матче выставочного турнира Diriyah Tennis Cup в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со счётом 6:2, 6:2. Поединок продлился 1 час 3 минуты.



Отметим, что уступившие в первом раунде игроки не покинули турнир, а продолжили борьбу между собой. В итоге 3–4-е место заняли бельгиец Давид Гоффен и француз Гаэль Монфис, а в матче за 5–6-е место Джон Иснер обыграл Яна-Леннарда Штруффа — 4:6, 7:5, 13:11.



Diriyah Tennis Cup проходил с 12 по 14 декабря на корте, трибуны которого вмещают 15 тысяч зрителей. Призовой фонд турнира весьма внушительный — $ 3 млн.



Напомним, 23-летний уроженец Москвы был признан лучшим теннисистом Росси по итогам 2019 года. В настоящее время он является пятой ракеткой мира.