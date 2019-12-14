Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Медведев обыграл Фоньини и стал победителем выставочного турнира в Эр-Рияде

Медведев обыграл Фоньини и стал победителем выставочного турнира в Эр-Рияде
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев уверенно переиграл итальянца Фабио Фоньини в финальном матче выставочного турнира Diriyah Tennis Cup в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со счётом 6:2, 6:2. Поединок продлился 1 час 3 минуты.

Отметим, что уступившие в первом раунде игроки не покинули турнир, а продолжили борьбу между собой. В итоге 3–4-е место заняли бельгиец Давид Гоффен и француз Гаэль Монфис, а в матче за 5–6-е место Джон Иснер обыграл Яна-Леннарда Штруффа — 4:6, 7:5, 13:11.

Diriyah Tennis Cup проходил с 12 по 14 декабря на корте, трибуны которого вмещают 15 тысяч зрителей. Призовой фонд турнира весьма внушительный — $ 3 млн.

Напомним, 23-летний уроженец Москвы был признан лучшим теннисистом Росси по итогам 2019 года. В настоящее время он является пятой ракеткой мира.

Эр-Рияд. Финал
14 декабря 2019, суббота. 18:15 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Фабио Фоньини
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019