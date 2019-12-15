Шарапова рассказала о своём питании и любви к сладкому

Бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своём питании.

«Я соблюдаю режим. Я бы сказала, что у меня 80 на 20 в соотношении, 80 процентов времени я ем только то, что должна.

Я начинаю день с питья воды, употребляю пол-литра воды с лимоном. Затем употребляю нужные продукты: еда очень важна, она помогает хорошо себя чувствовать.

Что касается еды, которую нельзя назвать правильной, то я сразу вспоминаю, как моя бабушка пекла вкусные сладкие пироги.

Когда я ем сладости, сразу вспоминаю то время. Но я употребляю не так много сладкого: конфета, небольшая шоколадка. Иногда такое тоже необходимо. Иногда чувствую, что мне нужно такое угощение», — цитирует Шарапову Tennis World USA.