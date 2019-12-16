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Аналитик Джоковича: Хачанов — игрок уровня топ-5 рейтинга ATP

Аналитик Джоковича: Хачанов — игрок уровня топ-5 рейтинга ATP
Теннис / ATP 0

Крэйг О’Шэннесси, аналитик сербского теннисиста Новака Джоковича, высоко оценил игру россиянина Карена Хачанова. Делясь мнением о представителях нового поколения теннисистов, О’Шэннесси выделил россиянина.

«Я думаю, что Хачанов — игрок уровня топ-5 рейтинга ATP. Его отношение к делу просто невероятно, он великолепно играет у сетки. Карен прекрасно знает, как использовать углы, он крайне редко промахивается смэшем», — цитирует О’Шэннесси Tennis World USA со ссылкой на ESPN.

Хачанов выиграл свой первый «Мастерс», победив в финале турнира в Париже именно Джоковича.

Хачанов на протяжении сезона-2019 входил в топ-10, поднявшись на восьмое место, но потерял порядка десяти позиций, не сумев защитить титул на «Мастерсе» в Париже.

Швед Розенгрен вошёл в тренерский штаб Хачанова
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