Бывшая 8-я ракетка мира назвал Джоковича лучшим теннисистом всех времён

Бывшая восьмая ракетка мира, сербский теннисист Янко Типсаревич, завершивший карьеру в ноябре 2019 года, назвал соотечественника Новака Джоковича лучшим игроком в истории.
«Думаю, в ближайшие три-четыре года Новак обойдёт Федерера и Надаля в статистическом плане и по общему признанию станет лучшим. Я считаю его лучшим теннисистом всех времён. Важно, чтобы люди оценили статистику за прошедшие 10 лет: кто что сделал, кто выиграл больше турниров.
Я играл против всех из «Большой тройки». Я понимаю, что ощущает человек, играющий с ними, когда они находятся в лучшей форме. Но при всём уважении к Надалю и Федереру… Знаю, что это субъективно, но я считаю Джоковича лучшим игроком в истории», — приводит слова Типсаревича Telegraf.
За карьеру Федерер выиграл 20 турниров «Большого шлема», Надаль — 19, Джокович — 16.
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