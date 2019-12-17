Хачанов показал, как готовится к новому сезону
Российский теннисист Карен Хачанов показал, как проходит подготовка к новому сезону. Россиянин выложил видео с тренировок.
«Упорный труд приносит результаты, 100%», — написал Хачанов в своём «твиттере».
Видео можно посмотреть в «твиттере» Хачанова.
Хачанов выиграл свой первый «Мастерс», победив в финале турнира в Париже Новака Джоковича. Российский спортсмен на протяжении сезона-2019 входил в топ-10, поднявшись на восьмое место, но потерял около 10 позиций, не сумев защитить титул на «Мастерсе» в Париже. В настоящий момент Карен является второй ракеткой России, выше него из россиян в рейтинге ATP располагается лишь Даниил Медведев.
Ранее стало известно, что в тренерский штаб Хачанова вошёл шведский специалист Фредрик Розенберг.
Аналитик Джоковича: Хачанов — игрок уровня топ-5 рейтинга ATP
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