Хачанов показал, как готовится к новому сезону

Российский теннисист Карен Хачанов показал, как проходит подготовка к новому сезону. Россиянин выложил видео с тренировок.

«Упорный труд приносит результаты, 100%», — написал Хачанов в своём «твиттере».

Видео можно посмотреть в «твиттере» Хачанова.

Хачанов выиграл свой первый «Мастерс», победив в финале турнира в Париже Новака Джоковича. Российский спортсмен на протяжении сезона-2019 входил в топ-10, поднявшись на восьмое место, но потерял около 10 позиций, не сумев защитить титул на «Мастерсе» в Париже. В настоящий момент Карен является второй ракеткой России, выше него из россиян в рейтинге ATP располагается лишь Даниил Медведев.

Ранее стало известно, что в тренерский штаб Хачанова вошёл шведский специалист Фредрик Розенберг.