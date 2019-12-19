С. Уильямс потренировалась с бывшим чемпионом мира по боксу Тайсоном

Американская теннисистка Серена Уильямс провела тренировку с бывшим чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе Майком Тайсоном. Уильямс в боксёрских перчатках наносила удары по груше после того, как её проинструктировал Тайсон.

«Бей по груше так, как ты хочешь бить по мячу!» — подписал видео в своём «твиттере» тренер теннисистки Патрик Муратоглу.

Видео можно посмотреть на Чемпионате.

В рейтинге WTA Серена занимает 10-ю строчку. За свою карьеру американская теннисистка выигрывала турниры «Большого шлема» 23 раза.

Последним турниром, на котором она выступала, стал US Open 2019. Там американская теннисистка пробилась в финал, где уступила 19-летней представительнице Канады Бьянке Андрееску со счётом 3:6, 5:7. На счету Серены 72 титула на соревнованиях WTA в одиночном разряде. Последний на данный момент трофей она завоевала в 2017 году, выиграв Открытый чемпионат Австралии.