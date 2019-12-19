Александрова вышла в 1/4 финала турнира в Лиможе, Блинкова уступила Саснович

Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Лиможе. Российская теннисистка, которая посеяна под первым номером, в матче второго круга нанесла поражение француженке Осеан Доден со счётом 6:3, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.
Ещё одна россиянка Анна Блинкова не смогла преодолеть второй раунд соревнований, уступив представительнице Беларуси Александре Саснович со счётом 3:6, 6:1, 7:5. Встреча длилась 1 час 53 минуты.
В четвертьфинале Александрова сыграет с Аной Богдан из Румынии. Ранее в третий круг соревнований вышла представительница России Людмила Самсонова. Во втором круге она обыграла пятую сеяную, француженку Ализе Корне, со счётом 6:4, 3:6, 6:3. Её соперница определится в матче Гретье Миннен (Бельгия) — Полин Пармантье (Франция).
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