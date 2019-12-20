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Олимпийская чемпионка пропустит Australian Open

Олимпийская чемпионка пропустит Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Олимпийская чемпионка 2016 года, пуэрто-риканская теннисистка Моника Пуиг пропустит Открытый чемпионат Австралии—2020 из-за операции.

«Два дня назад я отправилась в Нью-Йорк, чтобы перенести операцию на правом локте. Эта травма беспокоит меня уже некоторое время, я постоянно испытываю боль. К сожалению, это означает, что я пропущу начало сезона и Australian Open», — написала Пуиг в своём «твиттере».

В 2014 году Моника стала победительницей турнира в Страсбурге (Франция). В финале олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в 2016 году она обыграла немку Анжелику Кербер со счётом 6:4, 4:6, 6:1. В рейтинге WTA Пуиг занимает 79-ю строчку.

Действующей победительницей Australian Open является японка Наоми Осака. Первый турнир «Большого шлема» 2020 года стартует 20 января.

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