Теннисистка, выступавшая за Россию, завоевала уайлд кард на Australian Open

Представители Австралии Арина Родионова и Джон-Патрик Смит получили уайлд кард на первый турнир «Большого шлема» 2020 года — Australian Open. Они стали победителями национального плей-офф.



В финале отборочных соревнований Родионова обыграла Сторм Сэндерс со счётом 6:4, 7:5, а Смит оказался сильнее Макса Пёрселла – 6:3, 6:4, 6:1.

«Я и мечтать не могла о таком подарке. Это нечто удивительное. Я даже боялась подумать, что это может случиться», — приводит слова Родионовой пресс-служба Федерации тенниса Австралии.

30-летняя уроженка Тамбова выступает за Австралию с 2014 года.

Действующими победителями Australian Open являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович. Australian Open-2020 стартует 20 января.

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