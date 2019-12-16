Теннисистка, выступавшая за Россию, завоевала уайлд кард на Australian Open
Представители Австралии Арина Родионова и Джон-Патрик Смит получили уайлд кард на первый турнир «Большого шлема» 2020 года — Australian Open. Они стали победителями национального плей-офф.
В финале отборочных соревнований Родионова обыграла Сторм Сэндерс со счётом 6:4, 7:5, а Смит оказался сильнее Макса Пёрселла – 6:3, 6:4, 6:1.
«Я и мечтать не могла о таком подарке. Это нечто удивительное. Я даже боялась подумать, что это может случиться», — приводит слова Родионовой пресс-служба Федерации тенниса Австралии.
30-летняя уроженка Тамбова выступает за Австралию с 2014 года.
Действующими победителями Australian Open являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович. Australian Open-2020 стартует 20 января.
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