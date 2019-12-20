На 75-м году жизни скончалась советская теннисистка Галина Бакшеева

Бывшая теннисистка сборной СССР Галина Бакшеева умерла в возрасте 74 лет, информирует официальный сайт Федерации тенниса России.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Галины Петровны Бакшеевой. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

Причина смерти пока не известна.

Бакшеева первой из советских теннисисток выиграла юниорский Уимблдон (в 1961 и 1962 годах). Спортсменка дважды становилась чемпионкой СССР в одиночном разряде (1966, 1967), семь раз — в парном разряде (1962-1968) и четыре раза — в миксте (1963, 1965, 1966, 1968). Также она была победительницей Спартакиад народов СССР, входила в состав сборной Советского Союза на Кубке Федерации.

Бакшеева жила, тренировалась и работала на Украине.