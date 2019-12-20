На 75-м году жизни скончалась советская теннисистка Галина Бакшеева
Бывшая теннисистка сборной СССР Галина Бакшеева умерла в возрасте 74 лет, информирует официальный сайт Федерации тенниса России.
«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Галины Петровны Бакшеевой. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.
Причина смерти пока не известна.
Бакшеева первой из советских теннисисток выиграла юниорский Уимблдон (в 1961 и 1962 годах). Спортсменка дважды становилась чемпионкой СССР в одиночном разряде (1966, 1967), семь раз — в парном разряде (1962-1968) и четыре раза — в миксте (1963, 1965, 1966, 1968). Также она была победительницей Спартакиад народов СССР, входила в состав сборной Советского Союза на Кубке Федерации.
Бакшеева жила, тренировалась и работала на Украине.
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