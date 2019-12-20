Рублёв занял пятое место на турнире в Абу-Даби
Российский теннисист Андрей Рублёв в матче за пятое место на выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби обыграл представителя Южной Кореи Чхун Хёна со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:1). Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.
На старте соревнований уроженец Москвы проиграл греку Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 4:6, а Чхун Хён уступил россиянину Карену Хачанову — 6:7 (4:7), 4:6.
Сегодня, 20 декабря, также состоятся полуфинальные матчи: Карен Хачанов (Россия) — Рафаэль Надаль (Испания) и Стефанос Циципас (Греция) — Новак Джокович (Сербия). Турнир завершится 21 декабря.
Джокович стал чемпионом этих соревнований в прошлом году, победив в финале Кевина Андерсона из ЮАР — 4:6, 7:5, 7:5.
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