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Рублёв занял пятое место на турнире в Абу-Даби

Рублёв занял пятое место на турнире в Абу-Даби
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв в матче за пятое место на выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби обыграл представителя Южной Кореи Чхун Хёна со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:1). Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.

На старте соревнований уроженец Москвы проиграл греку Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 4:6, а Чхун Хён уступил россиянину Карену Хачанову — 6:7 (4:7), 4:6.

Сегодня, 20 декабря, также состоятся полуфинальные матчи: Карен Хачанов (Россия) — Рафаэль Надаль (Испания) и Стефанос Циципас (Греция) — Новак Джокович (Сербия). Турнир завершится 21 декабря.

Джокович стал чемпионом этих соревнований в прошлом году, победив в финале Кевина Андерсона из ЮАР — 4:6, 7:5, 7:5.

Абу-Даби (м). За 5-е место
20 декабря 2019, пятница. 14:10 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7  
6 5 		6 1  
         
Чхун Хён
Южная Корея
Чхун Хён
Ч. Хён
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