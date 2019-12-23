Векич: не думаю, что Серена Уильямс будет ещё долго играть

Хорватская теннисистка Донна Векич поделилась мнением об игре своих соперниц в минувшем сезоне. По словам хорватки, Бьянка Андрееску, ставшая победительницей US Open, здорово себя проявила, но помешать ей могут травмы.

«Бьянка очень хорошо играла в Индиан-Уэллсе, в Торонто и Нью-Йорке. Но я не знаю, сможет ли она в новом сезоне избежать травм. У неё уже их было несколько.

Серена Уильямс? Если честно, не думаю, что она будет ещё долго играть», — приводит слова Векич Ubitennis.

Очередной сезон Векич завершила на 19-й позиции в рейтинге. Серена Уильямс стала 10-й.

Ранее Уильямс говорила, что пока планирует продолжать выступление. Также, по её словам, она сохраняет мотивацию, чтобы работать над совершенствованием игры.